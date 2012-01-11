Чистая прибыль УВЗ в 2011 году составила 10 млрд рублей

В процентном соотношении выручка от реализации составила: 68% - дивизион железнодорожной техники, 30% - дивизион спецтехники, прочее - 2%. Прибыль от продаж распределилась в процентном отношении: 85% - дивизион железнодорожной техники, около 15% - дивизион спецтехники.

Когда растут продажи, необходмио расширять и производство. Иногда необходимо заниматься и дополнительным строительством. Если есть необходимость расширяться, приобретайте строительные материалы у проверенных компаний. Отрезной круг для строительных работ можно купить и в магазине, и через специальные интернет-сайты.