Чистая прибыль УВЗ в 2011 году составила 10 млрд рублей
11 января 2012, 14:38ОбществоОльга
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Выручка корпорации Уралвагонзавод от реализации составила порядка 90 млрд рублей, прибыль от продаж - 14 млрд рублей, чистая прибыль - 10 млрд рублей, сообщили в пресс-службе корпорации.
В процентном соотношении выручка от реализации составила: 68% - дивизион железнодорожной техники, 30% - дивизион спецтехники, прочее - 2%. Прибыль от продаж распределилась в процентном отношении: 85% - дивизион железнодорожной техники, около 15% - дивизион спецтехники.
Рентабельность продаж составила в среднем 15,6% (19,2% - дивизион железнодорожной техники, 8,4% - дивизион спецтехники).
Когда растут продажи, необходмио расширять и производство. Иногда необходимо заниматься и дополнительным строительством. Если есть необходимость расширяться, приобретайте строительные материалы у проверенных компаний. Отрезной круг для строительных работ можно купить и в магазине, и через специальные интернет-сайты.
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