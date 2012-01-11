Еще меньше формальностей – Банк24.ру теперь принимает наличные без доверенности

Для того, чтобы внести деньги на счет юридического лица, нужен только паспорт. Сотрудник банка вносит ФИО и паспортные данные клиента в базу данных и при повторном внесении наличных средств операция займет буквально считанные минуты.

Кроме того, пополнять расчетные счета клиенты Банка24.ру могут не только через кассы банка, но и самостоятельно – с помощью банкоматов с функцией cash-in. Внести деньги на счет с помощью корпоративной карты через банкомат можно в любое время суток и абсолютно бесплатно – никакой комиссии за эту операцию не взимается. Средства поступают на расчетный счет моментально, в режиме онлайн.