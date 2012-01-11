Honda показала концептуальный Accord в кузове купе

В Honda официально заявили, что показом концепта готовят публику к появлению нового поколения Accord. Вряд ли серийная версия седана будет в точности копировать облик концепта – особенно это относится к обилию хромированных элементов кузова, но общая стилистика, конечно, сохранится.

Седан получит три новых силовых агрегата. В первую очередь речь идет о новом 2,4-литровом 180-сильном атмосфернике с непосредственным впрыском топлива, а также о модернизированном 3,5-литровом V6, в пару к которому в Honda намереваются предложить совершенно новый шестидиапазонный автомат. Благодаря технологии Honda Variable Cylinder Management эта версия должна стать одной из самых экономичных. Кроме того, известно, что в новом поколении Accord получит и гибридную силовую установку, состоящую из двухлитрового бензинового двигателя и 120-киловаттного электромотора. Базовыми КПП для новинки станут 6-ступенчатая механическая коробка и бесступенчатый вариатор.

На рынок США будут выпущены и седан, и купе, причем если купе сохранит габариты концепта, то седан сделают чуть компактнее и легче.