Малокубатурному «Триумфу» быть

Ожидается, что расширение линейки посредством добавления в нее таких байков произойдет в ближайшие три года.

Управляющий директор недавно запущенного индийского подразделения Triumph Ашиш Джоши (Ashish Joshi) в интервью индийскому информационному изданию Business Standard заявил, что у компании имеется шестилетний производственный план, в которой включены «несколько» малокубатурных моделей. «В плане есть несколько новых мотоциклов. Это мотоциклы с небольшими моторами», - сказал он.

Слухи о скором появлении одноцилиндровых «Триумфов», которые уже обозвали Street Single (по аналогии с названием модели Street Triple), циркулируют на рынке уже достаточно давно. По непроверенной информации, подобные байки уже тестируются на заводе, но никаких подтверждающих это свидетельство пока не поступало.

По слухам, у нового мотоцикла будет двигатель объемом от 250 до 350сс, а собираться эти байки будут на заводах в Индии и Бразилии. Ожидается, что первоначально одноцилиндровый Triumph появится в виде нейкида.

В индийской Business Standard также повторяют, что по непроверенной информации, малокубатурный байк специально для индийского рынка в скором времени планирует выпустить и Harley-Davidson.