MotoGP: Yamaha потеряла второго крупного спонсора

Ситуация для команды становится очень сложной, так как с уходом Petronas (обе компании не стали говорить о причине непродления своего трехлетнего контракта, ограничившись фразой, что он подошел к своему «естественному завершению») практически вся тяжесть расходов на участие в MotoGP ложится на плечи самого производителя, то есть Yamaha.

Как отмечают эксперты, сложившаяся ситуация (если, конечно, Yamaha не отыщет нового титульного спонсора) может обернуться с тем, что у команды возникнут финансовые трудности в связи с участием в чемпионате 2012 года, а также когда придется предлагать новые контракты пилотам Бену Спизу и Хорхе Лоренсо.

Представители Yamaha и Petronas ограничились заявлениями, состоящими из красивых слов.

«Отношения между Yamaha и Petronas были очень успешными. У нас был ряд крупных совместных достижений в классе MotoGP. Теперь, когда это партнерство подошло к своему естественному завершению, я хочу поблагодарить наших друзей в Petronas за поддержку, и пожелать им удачи в будущем», - отметил управляющий директор Yamaha Motor Racing Лин Джарвис (Lin Jarvis).