На тысячу россиян приходится 250 автомобилей

При этом более половины (52 процента) автопарка занимают машины возрастом старше десяти лет. По предварительной оценке, на автомобили иностранных брендов приходится 46-процентная доля.

Как отмечают аналитики, в настоящее время «автомобилизация населения» России (количество машин на тысячу жителей) находится на уровне европейских стран 70-х годов. Между тем, сейчас на тысячу европейцев приходится 480 автомобилей, тогда как в некоторых странах этот показатель превышает 600 машин.