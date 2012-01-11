На тысячу россиян приходится 250 автомобилей
11 января 2012, 09:09ОбществоРОман БОТов
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По состоянию на начало 2012 года, в России насчитывалось примерно 35,5 миллиона автомобилей. Таким образом, на тысячу россиян приходилось 250 автомобилей, говорится в сообщении агентства «Автостат».
При этом более половины (52 процента) автопарка занимают машины возрастом старше десяти лет. По предварительной оценке, на автомобили иностранных брендов приходится 46-процентная доля.
Как отмечают аналитики, в настоящее время «автомобилизация населения» России (количество машин на тысячу жителей) находится на уровне европейских стран 70-х годов. Между тем, сейчас на тысячу европейцев приходится 480 автомобилей, тогда как в некоторых странах этот показатель превышает 600 машин.
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