Налоговики объявили о старте декларационной кампании

Как сообщает «Новый Регион», по закону декларации должны подавать граждане, получившие доходы от найма или аренды жилья, продавшие свое движимое или недвижимое имущество, а также доли в уставном капитале каких-либо организаций.

Отчитаться о доходах должны также предприниматели, нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатский кабинет. Кроме того, это касается тех, кто выиграл в лотереи, тотализаторы и другие игры, основанные на риске. Весь перечень граждан, которым необходимо подавать декларации, можно посмотреть на официальном сайте свердловских налоговиков http://www.r66.nalog.ru/.