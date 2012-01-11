Налоговики объявили о старте декларационной кампании
11 января 2012, 18:10ОбществоВалерия Лошкарева
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На Среднем Урале началась юбилейная 20-я декларационная кампания. Отчитаться о доходах свердловчане должны до 2 мая.
Как сообщает «Новый Регион», по закону декларации должны подавать граждане, получившие доходы от найма или аренды жилья, продавшие свое движимое или недвижимое имущество, а также доли в уставном капитале каких-либо организаций.
Отчитаться о доходах должны также предприниматели, нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатский кабинет. Кроме того, это касается тех, кто выиграл в лотереи, тотализаторы и другие игры, основанные на риске. Весь перечень граждан, которым необходимо подавать декларации, можно посмотреть на официальном сайте свердловских налоговиков http://www.r66.nalog.ru/.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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