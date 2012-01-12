Названа самая популярная иномарка в России

Напомним, что продажи «Соляриса» стартовали только в начале прошлого года.

В общем рейтинге, с учетом российских автомобилей, Hyundai Solaris занял пятое место. Его опередили модели марки Lada – Kalina (142,9 тысячи машин, +31 процент), Priora (138,7 тысячи штук, +11 процентов), Samara (122,5 тысячи штук, +16 процентов) и 2104/2105/2107 (112,5 тысячи автомобилей, -19 процентов).

Среди брендов, как и в предыдущие годы, лидерство в России с огромным отрывом от конкурентов продолжает удерживать Lada (578,4 тысячи проданных машин, +11 процентов). Далее идут Chevrolet (173,5 тысячи автомобилей, +49 процентов), Hyundai (163,4 тысячи штук, +88 процентов), Renault (154,7 тысячи штук, +60 процентов) и Kia (152,8 тысячи автомобилей, +47 процентов).

Как сообщалось ранее, в 2011 году в России было продано 2,6 миллиона новых легковых автомобилей, что на 39 процентов больше по сравнению с 2010 годом.