Обнародована первая фотография нового Kia cee’d
Компания Kia распространила первое официальное изображение будущего хэтчбека Kia cee’d. Новое поколение модели покажут на Женевском автосалоне, но уже сейчас известно, что корейская компания рассчитывает на тех покупателей, которые сейчас выбирают VW Golf, Renault Megane и Ford Focus.
Совершенно новый хэтчбек Kia cee’d появится уже в этом году. Судя по единственной пока имеющейся фотографии, новинка выполнена в той же дизайнерской стилистике, что и младший брат Picanto, с обязательной фамильной решеткой радиатора и модной раскосой головной оптикой. Ожидается, что со сменой поколений хэтч приобретет еще более спортивный характер.
Компания-производитель не распространяет пока никакой технической информации, ограничившись заявлением о том, что новинка сможет сочетать спортивность в поведении и дизайне с практичностью и универсальностью. Обещано, что на европейский рынок новый cee’d в пятидверном кузове выйдет во втором квартале нынешнего года, а первый публичный показ новинки состоится на Женевском автосалоне.
Нынешнее поколение Kia cee’d предлагается как в пяти-, так и в трехдверном кузове, правда, в последнем случае хэтч именуется Pro cee’d. Кроме того, на этой же платформе выпускается и универсал cee’d SW. Стоимость семейства на российском рынке начинается с отметки в 589 900 рублей за пятидверную версию с механической КПП и 1,4-литровым мотором.