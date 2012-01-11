Обнародована первая фотография нового Kia cee’d

Совершенно новый хэтчбек Kia cee’d появится уже в этом году. Судя по единственной пока имеющейся фотографии, новинка выполнена в той же дизайнерской стилистике, что и младший брат Picanto, с обязательной фамильной решеткой радиатора и модной раскосой головной оптикой. Ожидается, что со сменой поколений хэтч приобретет еще более спортивный характер.

Компания-производитель не распространяет пока никакой технической информации, ограничившись заявлением о том, что новинка сможет сочетать спортивность в поведении и дизайне с практичностью и универсальностью. Обещано, что на европейский рынок новый cee’d в пятидверном кузове выйдет во втором квартале нынешнего года, а первый публичный показ новинки состоится на Женевском автосалоне.