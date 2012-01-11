Певец Александр Новиков заявил, что поддерживать В. Путина на митинге не будет
11 января 2012, 17:18Общество
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Певец Александр Новиков не будет участвовать в митинге в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, который пройдет 28 января на привокзальной площади Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского Театра эстрады, художественным руководителем которого является известный бард.
«На странице вашего портала появилось сообщение о моем предполагаемомучастии в митинге 28 января на Привокзальной площади г.Екатеринбурга.Эта информация является ошибочной. Ни в каких митингах в ближайшее времяя участвовать не собираюсь», - заявил Александр Новиков порталуTagilCity.ru.
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