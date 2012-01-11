По свердловским городам провезут выставку, посвященную Петру Столыпину

На 12 планшетах будут представлены фотографии и документы, посвященные жизни и деятельности одного из самых известных политиков дореволюционной России. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Столыпина. Этот юбилей будут отмечать на государственном уровне, - сообщает ЕАН.