По свердловским городам провезут выставку, посвященную Петру Столыпину
11 января 2012, 18:14ОбществоВалерия Лошкарева
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По области будет ездить передвижная выставка, посвященная Петру Столыпину. Ее собрали в Свердловском краеведческом музее.
На 12 планшетах будут представлены фотографии и документы, посвященные жизни и деятельности одного из самых известных политиков дореволюционной России. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Столыпина. Этот юбилей будут отмечать на государственном уровне, - сообщает ЕАН.
Добавим, что за три месяца до гибели Петр Столыпин получил звание почетного гражданина Екатеринбурга.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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