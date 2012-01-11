Рабочие УВЗ выходят из отпусков, чтобы поддержать Путина – Андрей Ленда

Новости о том, что рабочие появятся на митинге в Екатеринбург на танке, оприглашении Светлакова на акцию исходят не от УВЗ, заявил одиниз организаторов рабочего комитета Андрей Ленда. Кто являетсяисточником этой информации, представитель комитета не сообщил, ноотметил, что организацией митинга в Екатеринбурге занимается штабобщественной поддержки Владимира Путина. При этом идея проведения акции именно в столице Урала исходила, по его словам, от тагильскогокомитета.

Для подготовки к митингу комитет проводит встречи с рабочими заводов области.

Наши рабочие встречаются с рабочими других заводов и проводятнеформальные беседы о сути происходящего в стране прокомментировалАндрей Ленда формат встреч.

Рабочие, принимающие участие в этих мероприятиях, находятся в отпусках.Более того, по словам Ленды, некоторые особо сознательные заводчаневыходят из отпусков специально для участия в неформальных встречах сколлегами из других городов.

Рабочий комитет в поддержку Владимира Путина создан в конце декабря, ноего численность организаторам все еще неизвестна. Какую деятельностькомитет проводит на территории завода, от имени которого он выступает,неясно – судя по всему, никакой. Рядовые заводчане зачастую не знают отом, какую высокую политическую активность и феноменальнуюсознательности им приписывают.

Ничего ни о каком комитете мы не знаем. Если кто и знает – то изИнтернета, а не от кого-то с завода. Знаю, что на тагильский митинг свезли весьинженерно-технический персонал, распределили между ними молодежь. Потом яслышал, что кто-то у нас пообещал Путину разогнать митинги. Мыпосмеялись и забыли рассказал начальник смены одного из заводских цеховСергей.