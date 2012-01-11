Самые важные изменения, вступившие в силу с 1 января 2012 года
С 1 января в России вступают в силу новые правила и законы, которые изменят жизнь многих граждан.
В частности, внесены поправки в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Инвалидамежегодно компенсируются расходы на содержание и ветеринарноеобслуживание собак-проводников. Ранее сумма такой компенсации составляла10 тысяч рублей, с 2005 года она ни разу не индексировалась.
С 1 января2012 г. компенсация составит 17 420 руб. При этом предусматриваетсяее ежегодная индексация с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
Федеральный закон от 19 июля 2011 г. N
Многие поправки касаются здравоохранения. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина,получающего государственную социальную помощь в виде социальной услугипо обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинскогоназначения, а также специализированными продуктами лечебного питания длядетей-инвалидов, на 2012 год».
Некоторые категории граждан имеютправо на дополнительную бесплатную медпомощь. В частности, речь идетоб обеспечении лекарствами, медицинскими изделиями и специализированнымипродуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Установлен нормативзатрат на 1 гражданина в месяц на оплату указанной помощи на 2012 г.Он составляет 604 руб. Это на 25,7 рубля больше норматива 2011 года.
Региональныморганам исполнительной власти с 1 января 2012 года передаютсяполномочия муниципалитетов по организации оказания первичноймедико-санитарной и скорой медпомощи. Закрепляется право одногоиз родителей (иного члена семьи) бесплатно находиться вместе с ребенкомв стационаре в течение всего времени его лечения. При этом спальноеместо и питание будут тоже предоставлять бесплатно, если ребенку нет4 лет либо совместное нахождение с ним обусловлено медицинскимипоказаниями. Детально регламентированы вопросы применениявспомогательных репродуктивных технологий. Предусмотрены мерыпо сокращению числа абортов. Женщине будут давать минимум 2 дняна обдумывание своего решения.
Работодатель обязан обеспечиватьлечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствиис требованиями охраны труда. Для этого, в частности, создаютсясанитарные посты с аптечками для оказания первой помощи.
Существенноскорректирован Федеральный закон «О воинской обязанности и военнойслужбе». До внесения изменений право на отсрочку от призыва имелиграждане, получающие послевузовское профобразование по очной формеобучения в учреждениях, имеющих государственную аккредитациюпо соответствующим направлениям подготовки (специальностям). Но с этогогода отсрочка предоставляется при обучении в аккредитованныхучреждениях, независимо от аккредитации программ.
Корректируютсяи законы о воинской обязанности и военной службе, о статусевоеннослужащих, о прокуратуре, гостайне, пожарной безопасности,о противодействии терроризму, о Следственном комитете РФ и т.д.В частности, поправки позволяют увеличить размеры пенсий за выслугу летгражданам, уволенным с военной службы, в среднем на процентов по сравнению с уровнем 2011 года.
Вместес тем из закона о статусе военнослужащих исключаются некоторые льготы.Речь идет об оплате путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты,детские оздоровительные лагеря, на туристические базы. Это не касаетсявоенных пенсионеров. Для них льгота сохранена. Кроме того, упраздненыкомпенсационные выплаты на санаторно-курортное лечение, содержание детейвоеннослужащих в дошкольных учреждениях.
Устанавливается новаясистема денежного довольствия и социального обеспечения военных.В денежное довольствие призывников включается оклад по воинскойдолжности и дополнительные выплаты. А контрактников — также окладпо воинскому званию. Существенно меняется система дополнительных выплат.Для призывников устанавливаются следующие ежемесячные надбавки.За классную квалификацию (5, 10, 20 или 30%). За особые условия службы(до 100%). За выполнение задач, непосредственно связанных с риском дляжизни и здоровья в мирное время (до 100%). За работу с гостайной(максимальный размер — 65% вместо 75%). Для контрактников предусмотреныежемесячные надбавки за выслугу лет в размере от 10 (при выслугеот 2 до 5 лет) до 40% (при выслуге 25 лет и более). Есть надбавказа особые достижения в службе (до 100%). Кроме того, им полагаютсяпремии за эффективное исполнение обязанностей (до 3 окладов ) в расчетена год).