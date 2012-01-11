Самые важные изменения, вступившие в силу с 1 января 2012 года

В частности, внесены поправки в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Инвалидамежегодно компенсируются расходы на содержание и ветеринарноеобслуживание собак-проводников. Ранее сумма такой компенсации составляла10 тысяч рублей, с 2005 года она ни разу не индексировалась.

С 1 января2012 г. компенсация составит 17 420 руб. При этом предусматриваетсяее ежегодная индексация с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Федеральный закон от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ...»направлен на урегулирование отношений, связанных с денежнымдовольствием, пенсионным и жилищным обеспечением. Уже с 1 января пенсииуволенным сотрудникам и членам их семей исчисляются исходяиз 54 процента оклада и надбавки за выслугу лет.

Многие поправки касаются здравоохранения. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина,получающего государственную социальную помощь в виде социальной услугипо обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинскогоназначения, а также специализированными продуктами лечебного питания длядетей-инвалидов, на 2012 год».

Некоторые категории граждан имеютправо на дополнительную бесплатную медпомощь. В частности, речь идетоб обеспечении лекарствами, медицинскими изделиями и специализированнымипродуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Установлен нормативзатрат на 1 гражданина в месяц на оплату указанной помощи на 2012 г.Он составляет 604 руб. Это на 25,7 рубля больше норматива 2011 года.

Региональныморганам исполнительной власти с 1 января 2012 года передаютсяполномочия муниципалитетов по организации оказания первичноймедико-санитарной и скорой медпомощи. Закрепляется право одногоиз родителей (иного члена семьи) бесплатно находиться вместе с ребенкомв стационаре в течение всего времени его лечения. При этом спальноеместо и питание будут тоже предоставлять бесплатно, если ребенку нет4 лет либо совместное нахождение с ним обусловлено медицинскимипоказаниями. Детально регламентированы вопросы применениявспомогательных репродуктивных технологий. Предусмотрены мерыпо сокращению числа абортов. Женщине будут давать минимум 2 дняна обдумывание своего решения.

Работодатель обязан обеспечиватьлечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствиис требованиями охраны труда. Для этого, в частности, создаютсясанитарные посты с аптечками для оказания первой помощи.

Существенноскорректирован Федеральный закон «О воинской обязанности и военнойслужбе». До внесения изменений право на отсрочку от призыва имелиграждане, получающие послевузовское профобразование по очной формеобучения в учреждениях, имеющих государственную аккредитациюпо соответствующим направлениям подготовки (специальностям). Но с этогогода отсрочка предоставляется при обучении в аккредитованныхучреждениях, независимо от аккредитации программ.

Корректируютсяи законы о воинской обязанности и военной службе, о статусевоеннослужащих, о прокуратуре, гостайне, пожарной безопасности,о противодействии терроризму, о Следственном комитете РФ и т.д.В частности, поправки позволяют увеличить размеры пенсий за выслугу летгражданам, уволенным с военной службы, в среднем на процентов по сравнению с уровнем 2011 года.

Вместес тем из закона о статусе военнослужащих исключаются некоторые льготы.Речь идет об оплате путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты,детские оздоровительные лагеря, на туристические базы. Это не касаетсявоенных пенсионеров. Для них льгота сохранена. Кроме того, упраздненыкомпенсационные выплаты на санаторно-курортное лечение, содержание детейвоеннослужащих в дошкольных учреждениях.