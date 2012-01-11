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Шесть месяцев трудового лагеря могут получить корейцы, не оплакивающие Ким Чен Ира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шесть месяцев трудового лагеря могут получить корейцы, не оплакивающие Ким Чен Ира

11 января 2012, 14:03ОбществоВалерия Лошкарева
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