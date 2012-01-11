Шесть месяцев трудового лагеря могут получить корейцы, не оплакивающие Ким Чен Ира
11 января 2012, 14:03ОбществоВалерия Лошкарева
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До шести месяцев трудовых лагерей могут получить те жители КНДР, кто не участвовал в траурных мероприятиях по прежнему руководителю страны Ким Чен Иру, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейский информационный интернет-портал, специализирующийся на отслеживании ситуации на севере.
По данным сайта, уже в последний день траура 29 декабря в стране начали проводиться заседания, на которых подвергались критике те, кто в недостаточной мере проявлял чувства после смерти Ким Чен Ира.
«Народные суды» завершились 8 января. На этих заседаниях рассматривалось поведение людей, которые в переходный период подвергали критике «систему трех поколений» - переход власти от основателя КНДР, вечного президента страны Ким Ир Сена к его сыну Ким Чен Иру, и теперь после смерти Ким Чен Ира к его сыну Ким Чен Ыну.
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