Стали известны самые популярные люди 2011 года в России
Список возглавили Путин, Безруков, Аршавин и Киркоров.
Премьер-министр России Владимир Путин возглавил список политиков года: за него проголосовали 38 процентов респондентов. На втором месте – президент Дмитрий Медведев с 19 процентами голосов. В рейтинг политиков также попали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Лучшим актером, как и год назад, стал Сергей Безруков. Второе место поделили Максим Аверин и Евгений Миронов.
Спортсменом года уже четвертый раз подряд становится футболист Андрей Аршавин. На втором месте – Ольга Зайцева, Николай Валуев и дебютант рейтинга Федор Емельяненко.
Музыкантом года во второй раз назван Филипп Киркоров. В тройку лидеров, как и год назад, вошли Николай Басков и Стас Михайлов.
Список писателей возглавляют Борис Акунин и Дарья Донцова, которые являются лидерами последних двух лет.
Главным кинофильмом года признан «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Всероссийский опрос Центра изучения Общественного Мнения охватил 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России.