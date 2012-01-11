Стали известны самые популярные люди 2011 года в России

Премьер-министр России Владимир Путин возглавил список политиков года: за него проголосовали 38 процентов респондентов. На втором месте – президент Дмитрий Медведев с 19 процентами голосов. В рейтинг политиков также попали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Лучшим актером, как и год назад, стал Сергей Безруков. Второе место поделили Максим Аверин и Евгений Миронов.

Спортсменом года уже четвертый раз подряд становится футболист Андрей Аршавин. На втором месте – Ольга Зайцева, Николай Валуев и дебютант рейтинга Федор Емельяненко.

Музыкантом года во второй раз назван Филипп Киркоров. В тройку лидеров, как и год назад, вошли Николай Басков и Стас Михайлов.

Список писателей возглавляют Борис Акунин и Дарья Донцова, которые являются лидерами последних двух лет.

Главным кинофильмом года признан «Высоцкий. Спасибо, что живой».