Toyota Land Cruiser получил новый дизель

Известно, что версии внедорожника, подготовленные производителем в ходе рестайлинга для внутреннего рынка Японии и для европейских покупателей, внешне не будут отличаться друг от друга. И там, и там Land Cruiser 200 получит новую решетку радиатора, модернизированные бамперы с новыми гнездами под противотуманки, усовершенствованную головную оптику и ряд других косметических изменений. А вот линейки силовых агрегатов будут друг от друга отличаться.

В Европе внедорожник получит более мощный бензиновый мотор. Если для Японии производитель зарезервировал 318-сильную восьмерку, то на рынок Старого света Land Cruiser выйдет, вооруженным V8 от Lexus LX570 – объемом 5,7 литра и мощностью 381 л.с. Кроме того, стало известно, что японцы модернизировали и популярный 4,5-литровый турбодизель. В частности, его снабдили сажевым фильтром и улучшенной системой впрыска. Теперь двигатель не только соответствует экостандартам Euro5, но и обладает пониженной вибронагруженностью.

В нынешней российской спецификации этот двигатель развивает 235 лошадиных сил, но, по официальным сообщениям, со сменой поколений производители довели его мощность до 286 л.с. при 3 600 об/мин. Кроме того, чуть улучшены тяговые показатели - теперь двигатель развивает 650 Нм вместо прежних 615, доступные между 1600 и 2800 об/мин.

Естественно, получит внедорожник и все полагающиеся электронные системы – внедорожный круиз-контроль Crawl Control и систему Multi-Terrain Select, позволяющую при движении по бездорожью выбирать один из пяти режимов работы всех бортовых систем: Грязь, Песок, Камни, Ухабы и Рыхлый грунт.

Продажи европейской модификации Toyota Land Cruiser 200 стартуют уже в марте, но до России внедорожник доберется не раньше лета.