У тагильских энергетиков – новая цифровая АТС
11 января 2012, 18:53ОбществоВалерия Лошкарева
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Старая – квазиэлектронная, - работала в Нижнетагильских электрических сетях 31 год.
С введением в строй новой АТС на порядок повышаются надежность и качество телефонной связи. Внедрение новой АТС обошлось Свердловэнерго в 13 миллионов рублей.
Добавим, что по данным пресс-службы НТЭС, ранее цифровые АТС предприятие установило в своих подразделениях в Верхней Туре, Нижней Туре и Верхней Салде.
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