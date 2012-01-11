У тагильских энергетиков – новая цифровая АТС

С введением в строй новой АТС на порядок повышаются надежность и качество телефонной связи. Внедрение новой АТС обошлось Свердловэнерго в 13 миллионов рублей.

Добавим, что по данным пресс-службы НТЭС, ранее цифровые АТС предприятие установило в своих подразделениях в Верхней Туре, Нижней Туре и Верхней Салде.

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