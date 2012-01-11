В Нижнем Тагиле не могут снести дом, в котором обитают только бродячие собаки (ФОТО)

Дальнейшую судьбу развалюх намедни пытался узнать в мэрии депутат гордумы Владимир Щетников.

Правда, сначала народный избранник местного значения получил жалобужителей своего округа о том, что бывшие дома по указанию мэрии началисносить, а потом все работы почему-то были приостановлены, и теперьздесь резвятся бродячие собаки, не желающие делиться даже прилегающейтерриторией с прохожими.

Не прошло и двух недель, как пришел казенный ответ городских чиновников:дома действительно признаны аварийными и подлежат сносу ссоответствующим расселением жителей до начала июля 2012 года. Однако,уведомила письменно начальник управления мэрии по ЖКХ госпожа Жеребцова,дома самовольно разрушаются гражданами, а не сносятся, как того требуетпостановление администрации города от 07.10.2010. И «виновато» в этомуправление учета и распределения жилья администрации Нижнего Тагила. Аеще, наверное, и начальник юротдела мэрии В.И. Перегуд, написавший ажсамой В.П. Исаевой некое заключение о полной невозможности сноса домов.

Текста юридического заключение на коммунальную тему депутат Щетников отнашего корреспондента скрывать не стал. Оказывается, люди в этих домахвсе-таки живут. С двумя владельцами как бы квартир мэрия ведетпереговоры о выкупе помещений. С прочими – все гораздо сложнее.Некоторые граждане не то чтобы не хотят переселяться или расселяться, ихпросто найти невозможно, хотя под обломками и по подвалам тоже никто,кроме опять же собак, не прячется.

К примеру, суд давно признал граждан Воробьева В.П. и Моторина А.А.безвестно отсутствующими, но это, увы, не является основанием дляпрекращения права собственности на жилье. Как считает юрист, снести домможно, если суд вынесет такое решение при наличии угрозыжизнедеятельности другим лицам. И даже при этом сноса может и не быть,так как нет независимой оценки жилых помещений все тех же безвестноотсутствующих господ Воробьева и Моторина.

А как быть с пребывающим в местах лишения свободы гражданином О.К.Машковым, вообще непонятно. Расселить его нельзя, ибо он и так временноотселен. И не считаться с его мнением - тоже как бы чреватопоследствиями. А вдруг вернется и пером, извините за выражение, в бок…

«Вышеприведенные требования жилищного кодекса должны быть известныработникам и управления по ЖКХ, и управления учета жилья», - завершаеттекст своего доклада главе города юрист Перегуд.

Слегка опешивший от избытка исчерпывающей информации по своему запросудепутат В.В. Щетников понял, что в сложившейся ситуации дома не будутснесены неизвестно когда, хотя в принципе сносить-то уже нечего, атребуется только горы строительного мусора убрать, и вновь накаталтелегу в мэрию с просьбой ускорить процесс уборки. И вновь через двенедели получил ответ: управлением таким-то расселение не закончено,юротдел добро не дает и т.д. и т.п. А что касается злых бродячих собак,то в адрес комитета по горхозяйству запрос отправлен для принятия мер поотлову братьев меньших.

Вот такие избранные места из переписки с «друзьями», то есть перепискипредставителей двух ветвей власти, исполнительной и представительной,изучал, испытывая гордость за упорство слуг народа, автор этогоматериала. И понял, не прав депутат Щетников – надо президенту РФписать, на худой конец - премьер-министру, который баллотируется впрезиденты.

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