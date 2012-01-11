В Нижнем Тагиле планируется создание проекта по обеспечению безопасности пешеходов

Информация об участках дорог, наиболее опасных для пешеходовНижнего Тагила, особенно для детей и людей преклонного возраста, поможет разработать проект по обспечению безопасности пешеходов.

Мы хотим проанализировать наиболее аварийные участки города, нанести их на карту. Это позволит нам понять ситуацию на дорогах города и сделать предложения о том, как сделать движение более безопасным сообщает TagilCity.ru и.о. председателя движения Игорь Балуев.

Активисты уверены, что подобный проект нужен городу и как можно скорее, потому что аварии с участием пешеходов происходят с печальной частотой. Однако все меры предосторожности со стороны специалистов - дополнительные светофоры, лежачие полицейские и пешеходные мосты через аварийные участки дорог - полностью обезопасить пешеходов не смогут. Поэтому должна вестись и работа с населением, считают активисты.

Хотелось бы создать совместный проект с отделением пропаганды города - посещать с открытыми уроками школы, проводить беседы по ПДД с людьми преклонного возраста. Ведь именно эти категории чаще всего страдают в авариях. Иногда им просто не хватает знаний говорит Игорь.