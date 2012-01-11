В Нижнем Тагиле планируется создание проекта по обеспечению безопасности пешеходов
Сколько аварий с участием пешеходов произошло в Нижнем Тагиле за 3 года, планируют выяснить активисты движения «Тагил без ям». Запрос руководителю ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову отправлен сегодня, 11 января.
Информация об участках дорог, наиболее опасных для пешеходовНижнего Тагила, особенно для детей и людей преклонного возраста, поможет разработать проект по обспечению безопасности пешеходов.
Мы хотим проанализировать наиболее аварийные участки города, нанести их на карту. Это позволит нам понять ситуацию на дорогах города и сделать предложения о том, как сделать движение более безопасным сообщает TagilCity.ru и.о. председателя движения Игорь Балуев.
Активисты уверены, что подобный проект нужен городу и как можно скорее, потому что аварии с участием пешеходов происходят с печальной частотой. Однако все меры предосторожности со стороны специалистов - дополнительные светофоры, лежачие полицейские и пешеходные мосты через аварийные участки дорог - полностью обезопасить пешеходов не смогут. Поэтому должна вестись и работа с населением, считают активисты.
Хотелось бы создать совместный проект с отделением пропаганды города - посещать с открытыми уроками школы, проводить беседы по ПДД с людьми преклонного возраста. Ведь именно эти категории чаще всего страдают в авариях. Иногда им просто не хватает знаний говорит Игорь.
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