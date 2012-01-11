В праздники в подмосковных ДТП погибли 25 человек
11 января 2012, 08:44ОбществоРОман БОТов
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За десять дней новогодних и рождественских праздников в Подмосковье произошло 158 аварий, в которых погибли 25 человек и получили ранения 238 человек. Такие данные публикует Российская газета со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Непосредственно в новогоднюю ночь произошла только одна авария - на трассе М-2 Крым. По информации Госавтоинспекции, виновником ДТП стал нетрезвый водитель. Всего за десять дней инспекторы задержали сотни человек, управлявших машиной в пьяном виде, и еще 130 водителей, которые отказались проходить медосвидетельствование.
В ГИБДД Подмосковья отметили снижение в начале 2012 года числа пьяных за рулем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, гаишники сообщили, что за новогодние и рождественские праздники в авариях не погиб ни один ребенок.
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