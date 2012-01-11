Власть «собирает» новую потребительскую корзину для населения

Состав корзины будет определен к 2013 году по новой методике подсчета, которую в течение текущего года должно разработать минздравсоцразвития.

Директор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков уверен, что нельзя отказываться от деления корзины на три составляющие — продукты, прочие товары и услуги, но каждая из групп должна включать новые позиции, поскольку реальная стоимость жизни в 2,5-3 раза выше, чем заложено в действующей корзине. По идее, она должна включать в себя даже сбережения на непредвиденные цели.

Для пенсионера, к примеру, надо включать расходы на поддержание здоровья, на связь с внешним миром. В минимум трудоспособных людей включать в том числе возможность получения кредитов от образовательных до ипотечных считает Вячеслав Бобков.

Для справки

Действующая корзина предполагает, что в месяц человек должен съедать 16 яиц, 3 килограмма мяса и 1,5 килограмма рыбы, менять верхнюю одежду раз в восемь лет, юбку — раз в пять лет.

Одним из современных способов оплаты покупок является использование пластиковых карт. Заказать дисконтные карты для магазинов не составляет никакого труда, а использование дисконтных карт в том или ином магазине становится для покупателя преимуществом и шансом сэкономить и без того скромные средства, запланированные нашей покупательской корзиной.