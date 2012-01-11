Вячеслав Погудин и Валерий Суров подарили Кировградской колонии большой телевизор
11 января 2012, 13:10Общество
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Попечители из Нижнего Тагила привезли в Кировградскую колонию подарки.
Тагильчане поздравили воспитанников Кировградской колонии. В Кировградской воспитательной колонии побывали депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, который несколько лет курировал социальные вопросы в Нижнем Тагиле, заместитель Главы Администрации Нижнего Тагила Валерий Суров, а также члены попечительского Совета учреждения УИС.
Гости поздравили воспитанников и сотрудников колонии с прошедшими праздниками, а также вручили подарки. Как сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, колонии были переданы большой телевизор, 170 комплектов махровых полотенец и чайных наборов.
Фото предоставлено официальным сайтом Нижнего Тагила.
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