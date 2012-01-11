Вячеслав Погудин и Валерий Суров подарили Кировградской колонии большой телевизор

Тагильчане поздравили воспитанников Кировградской колонии. В Кировградской воспитательной колонии побывали депутат Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, который несколько лет курировал социальные вопросы в Нижнем Тагиле, заместитель Главы Администрации Нижнего Тагила Валерий Суров, а также члены попечительского Совета учреждения УИС.

Гости поздравили воспитанников и сотрудников колонии с прошедшими праздниками, а также вручили подарки. Как сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, колонии были переданы большой телевизор, 170 комплектов махровых полотенец и чайных наборов.