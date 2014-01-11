Тагильчане, никто не смеет брать с вас деньги за пломбировку счетчиков. Роспотребнадзор разобрался с местной УК

За историю счетчиков цена услуги варьировалась от 100 до 1500 рублей. И люди отдавали деньги – а как иначе! Ведь без счетчиков квартплата станет как минимум в два раза больше (если брать среднестатистическую семью, а не «резиновое» посольство). Самое интересное в том, что по закону управляющая компания не может брать деньги с жильцов за эту услугу.

Летом прошлого года TagilCity.ru рассказывал, какие меры необходимо предпринимать и что стоит озвучить УК, если вам предлагают оплатить опломбирование после установки. Напомним, исходя из толкования норм законодательства РФ, у УК, ТСЖ, ЖСК и прочих отсутствуют законные основания для взимания платы как за выдачу технических условий, так и за опломбировку индивидуальных приборов учета. В противном случае необходимо обращаться в прокуратуру или в Роспотребнадзор. Надзорные органы проведут проверку и исключат дальнейшее «вымогательство».

К слову, именно это произошло с ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №1». Организацию поймали на незаконном взимании платы с тагильчан. Материалы были переданы в Ленинский районный суд, который постановил действия противоправными – больше ответчик не будет зарабатывать на жильцах. Кстати, когда дело дошло до судебных разбирательств, в компании заявили, что кассир ошибочно выписала квитанцию на оплату услуг по опломбированию счетчика.