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Тагильчане, никто не смеет брать с вас деньги за пломбировку счетчиков. Роспотребнадзор разобрался с местной УК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане, никто не смеет брать с вас деньги за пломбировку счетчиков. Роспотребнадзор разобрался с местной УК

11 января 2014, 08:55Общество
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