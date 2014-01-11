Тагильчане, сегодня самый вежливый день в году

Все знают о хороших манерах, о словах вежливости, которые стоит произносить в определенных ситуациях. Но мало кто задумывается, что слова благодарности обладают и магическими свойствами. С их помощью мы обмениваемся положительными чувствами, дарим радость и искреннюю благодарность. То, без чего наша жизнь становится мрачной.

Психологи уверены, что слова, выражающие благодарность, - это своеобразные «устные поглаживания», которые способны успокоить и подарить тепло. Самое главное, чтобы эти слова произносились от чистого сердца, а не в момент раздражения.

Известно, что и корни английского аналога – Тhank you – также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что произнесенные практически на всех языках мира, эти слова имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.

Интересно, что и корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.

Интересно, что и корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.

Источник: Интересно, что и корни английского аналога – Тhank you – уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.