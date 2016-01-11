Абоненты «МегаФона» на Урале вошли в топ самых общительных жителей России
Уральцы установили рекорды общения во время празднования Нового года и Рождества. Самыми популярными способами поздравлений стали разговоры по мобильному телефону и при помощи передачи данных. Абонентам «МегаФона» потребовалось 145 миллионов минут и 684 000 ГБ трафика для пожеланий в социальных сетях и мессенджерах, а вот доля СМС и MMS впервые снизилась.
Жители российских регионов традиционно отличались активностью в использовании мобильных технологий. Примечательно, что наиболее общительные клиенты «МегаФона» в России живут на Дальнем Востоке и на Урале. Именно в этих регионах зафиксирован рекорд по средней продолжительности одного новогоднего телефонного поздравления – 3,7 и 3,2 мин. соответственно.
В этом году уральцы проговорили более 145 миллионов минут за 31 декабря 2015 года, 1 и 7 января 2016 года. Активность абонентов была выше на 5% по сравнению с прошлым годом. При этом заметно снизилось количество SMS и MMS сообщений – было отправлено порядка 19 миллионов.
Интернет-поздравления традиционно показали наиболее существенный рост. Объем переданной в глобальной сети информации составлял 684 000 ГБ, что сравнимо с прослушиванием нескольких сотен тысяч новогодних композиций в формате MP3. Средняя скорость передачи данных составила порядка 3 Мбит/с в сети 3G и 22 Мбит/с в сети четвёртого поколения.
В праздничные дни работа сети «МегаФона» на Урале в очередной раз подтвердила, что трудности с дозвоном – это миф десятилетней давности. Уральцы еще активнее разговаривали с родными и близкими, выходили в интернет, свободно отправляли сообщения. На страже надежности мобильных услуг все время дежурили бригады наших специалистов и штат работников единого центра управления сетью в Санкт-Петербурге рассказал директор по инфраструктуре Уральского филиала компании «МегаФон» Антон Щербаков.
Самыми «горячими» периодами для поздравлений стали отрезок с 17:00 до 19:00 31 декабря и первый час нового года. Примечательно, что в Рождество уральцы чаще пользовались интернетом, чем в Новогоднюю ночь.