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Абоненты «МегаФона» на Урале вошли в топ самых общительных жителей России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Абоненты «МегаФона» на Урале вошли в топ самых общительных жителей России

11 января 2016, 17:45Обществоoffice@tagilcity.ru
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