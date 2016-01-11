Активисты Нижнего Тагила направили письмо с просьбой закрыть представляющие опасность открытые люки (ФОТО)

Уважаемый Геннадий Геннадьевич, в районе перекрестка улиц Горошникова и Первомайской, на тротуаре, открыт люк колодца (возле епархии). Также отсутствует крышка люка колодца перед мостом по улице Космонавтов. Люк расположен на тротуаре сразу после АЗС УКН. Прошу установить собственников упомянутых выше коммуникаций и привлечь их к административной ответственности, а также закрыть эти люки.

Письмо отправлено вчера, 10 декабря, сегодня оно должно поступить в работу. Его вряд ли можно будет проигнорировать, поэтому люки будут закрыты. Вопрос только в том, когда это произойдёт? Тагильчане могут засекать, сколько времени займёт устранение данной проблемы. В комментариях пишите ваши предположения, когда будут закрыты люки.

Редакция TagilCity.ru будет следить за результатами и сообщит, когда на вышеуказанных улицах можно будет ходить, не опасаясь провалиться в открытый люк.