Начат сбор пожертвований для помощи семье хоккеиста, умершего в Нижнем Тагиле
На прошлой неделе скоропостижно скончался игрок нижнетагильского хоккейного клуба «Спутник» Сергей Симонов. Сегодня Нижний Тагил прощается с молодым хоккеистом. Для оказания помощи его семье и родным был открыт благотворительный счёт.
Сергей Симонов пришёл в «Спутник» недавно, в декабре. В середине прошлой недели он получил травму, которая потребовала удаления селезёнки. После операции ему лишь на время стало лучше, через два дня наступило ухудшение, после которого он скончался.
Сегодня состоялась судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила, что смерть наступила из-за тупой травмы живота и разрыва селезёнки. Напомним, что в расследовании причин смерти хоккеиста участвует представитель профсоюза КХЛ.
После панихиды, тело Сергея Симонова будет отправлено в его родной город Новокузнецк.
Чтобы поддержать семью хоккеиста, открыт благотворительный счет, куда могут сделать пожертвование все желающие помочь.
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ СИМОНОВ
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