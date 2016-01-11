В Краснотурьинске школьнику выплатят 40 тысяч рублей за моральный вред
В сентябре 2015 года ученик краснотурьинской школы №1 получил травму спины во время межшкольных соревнований по мини-футболу.
Разбирательство по делу школьника, получившего травму спины, длилось больше месяца.
Мама мальчика подала иск в краснотурьинский городской суд на организаторов спортивного соревнования.
Ответчиками в судебном разбирательстве выступали: школа №1, управление образования и управление физической культуры, спорта и молодежной политики Краснотурьинска. Разбирательство по делу длилось больше месяца. В итоге суд встал на сторону получившего травму ребенка.
Судья Наталья Шумкова решила, что в пользу ребенка необходимо взыскать с управления физической культуры, спорта и молодежной политики 40 тысяч рублей за моральный вред, а в пользу матери мальчика шесть тысяч рублей.
По словам помощника председатели суда Галины Шуман, материальный вред семьи был оценен в 800 рублей, которые были потрачены на поездку в Екатеринбург. Стоимость билета также была взыскана в пользу пострадавшей стороны.