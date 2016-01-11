В Краснотурьинске школьнику выплатят 40 тысяч рублей за моральный вред

Разбирательство по делу школьника, получившего травму спины, длилось больше месяца.

Мама мальчика подала иск в краснотурьинский городской суд на организаторов спортивного соревнования.

Ответчиками в судебном разбирательстве выступали: школа №1, управление образования и управление физической культуры, спорта и молодежной политики Краснотурьинска. Разбирательство по делу длилось больше месяца. В итоге суд встал на сторону получившего травму ребенка.

Судья Наталья Шумкова решила, что в пользу ребенка необходимо взыскать с управления физической культуры, спорта и молодежной политики 40 тысяч рублей за моральный вред, а в пользу матери мальчика шесть тысяч рублей.