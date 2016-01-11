В Нижнем Тагиле бумажные платёжки постепенно уходят в прошлое. Но для всех ли это удобно?

В редакцию TagilCity.ru обратился читатель. Его возмущало, что ему регулярно приходят СМС о задолженности, но при этом у него нет никаких платёжных документов.

Четвёртый месяц не приходят платёжки за кабельное телевидение от «Комстар-Регионы». Пробовал дозвониться – мне рекомендовали платить по лицевому счёту, через терминалы. А там всё в куче - и ТВ, и телефония, и интернет. А звонки с угрозой отключения всё проходят в связи с долгом. Но у меня нет документа о том, кому и сколько я должен платить поделился с журналистами TagilCity.ru читатель в письме.

Его недовольство можно понять, хоть на дворе и 21 век, но электронные платежи всё ещё не стали повседневностью для всех тагильчан.

Может быть, «Почта России» просто не приносит нам платёжки? Наш дом находится на Вые, на некотором удалении от остальных многоквартирных домов, может быть, в этом причина? Я готов платить за услуги вовремя, но любые платежи должны совершаться на основании какого-то платёжного документа. А сейчас я знаю свою задолженность, но не знаю размер ежемесячного платежа добавил читатель.

Оказалось, что «Почта России» к горестям читателя непричастна.

Штат в отделении, обслуживающем дом, укомплектован полностью, жалоб на участке нет. Что касается доставки счетов, то обращаем внимание, что Нижнетагильский почтамт не производит доставку счетов за телевидение пояснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе «Почты России».

В итоге оказалось, что никаких привычных бумажных квитанций не предусмотрено вовсе.

Тем абонентам, кто регулярно оплачивает услуги и не является должником, мы вместо бумажного счета предоставляем электронные квитанции, которые можно посмотреть в Личном кабинете на нашем сайте объяснила журналисту TagilCity.ru пресс-служба «МТС» (этой компании принадлежит «Комстар»).

Тем же, кому неудобно пользоваться интернетом в этих целях, специалисты компании предложили другое решение:

Если абонент не хочет платить через терминал или интернет, он может оплатить услуги без комиссии, просто придя в салон МТС: для оплаты достаточно назвать фамилию, имя и отчество человека, на которого оформлен договор оказания услуг связи, или адрес, где подключены услуги МТС. Оплачивать услуги связи необходимо до 25 числа каждого месяца.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нужно либо привыкать к онлайн-платежам, либо ходить в ближайшие офисы. Не всем удобно, но экологично: чем меньше будет напечатано платёжек, тем больше деревьев не будут срублены. Почин благой, но реализацией, увы, оказались довольны не все.