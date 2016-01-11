В Нижнем Тагиле Дед Мороз, Снегурочка и лесные звери поздравили детей-инвалидов (ФОТО)

Веселье, радость и раскрепощённая атмосфера — именно так можно описать прошедшее в Нижнем Тагиле мероприятие. Активисты пришли подготовленными: сочинили сценарий, сделали костюмы, захватили море хорошего настроения, которым они щедро со всеми поделились. Представление получилось интересным детям и взрослым. Но не только сказочную постановку увидели дети.

Их развлекали конкурсами, зазывали в хоровод, веселили танцами. Даже взрослые не остались в стороне и присоединились к пляскам. И, конечно, не обошлось без подарков. Их получили более 30 детей.

В этой яркой активности быстро и незаметно пролетели два часа, отведённые на мероприятие. Слова прощания не были натянуты, их наполняли искреннее чувство радости от прошедшего праздника и грусть расставания.

Дети из «Всероссийского общества инвалидов» не скоро забудут этот праздник, ведь его устроили люди с добрыми сердцами и искренними поступками.

Огромное спасибо за чудесный праздник и подарки. Приходите к нам почаще просят дети и председатель Дзержинской районной организации ВОИ.