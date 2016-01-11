В Нижнем Тагиле стартовала губернаторская программа для православной гимназии
11 января 2016, 12:05ОбществоMaurice
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ по разработке проектной документации на строительство спортзала для православной гимназии в Нижнем Тагиле. Это даст старт реализации проекта по развитию материально-технической базы учреждения для занятий гимназистов физической культурой и спортом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Финансирование работ по подготовке документации будет осуществляться из Фонда губернаторских программ. Контроль над исполнением указа возложен на руководителя администрации главы региона Сергея Пересторонина, сообщает департамент информационной политики губернатора.
Ранее, в августе 2015 года, Евгений Куйвашев в ходе визита в Нижний Тагил взял под «опеку» Нижнетагильскую православную гимназию № 11 во имя святого благоверного великого князя Александра Невского и поручил отраслевым министерствам оценить возможность реализации проекта по созданию спортивного зала-пристроя для учреждения. По словам губернатора, это уникальный проект, ведь местная епархия своими силами восстанавливает гимназию, в которой обучается около сотни ребятишек.
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