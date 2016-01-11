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В Роскосмосе рассказали о будущем Земли через 4 миллиарда лет (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Роскосмосе рассказали о будущем Земли через 4 миллиарда лет (ВИДЕО)

11 января 2016, 12:45ОбществоMaurice
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