В Роскосмосе рассказали о будущем Земли через 4 миллиарда лет (ВИДЕО)

В видео показано, как галактики сближаются друг с другом, после чего начинают взаимодействовать на гравитационном уровне, что выбрасывает в межгалактическую среду немалое количество звезд.

Как заявил выступивший в ролике астрофизик, академик РАН Рашид Сюняев, наше Солнце также будет присутствовать среди этих выброшенных звезд. Впрочем, вряд ли данный сценарий грозит гибели нашей планете, так как столкновений с другими светилами ввиду большого расстояния между ними, скорее всего не произойдет.

Впрочем, человечество практически со стопроцентной вероятностью не сможет наблюдать этот процесс, во всяком случае с Земли. Ведь само столкновение произойдет через 4 миллиарда лет, и Солнце к тому времени уже давно превратиться в куда более яркую звезду, уничтожив имеющиеся в настоящее время оптимальные условия для существования.