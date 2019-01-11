12 упаковок по 70 тысяч: ДГБ Нижнего Тагила получила партию нелегальных лекарств

В детскую больницу Нижнего Тагила поступила крупная партия нелегального лекарства для лечения артрита, псориаза и других сложных заболеваний. Фальсификат вызвал подозрения у главной медсестры учреждения.

Данный препарат пришел к нам второй раз. Первый раз препарат пришел без сопровождения холодовой цепи. Датчики, находящиеся в контейнерах, показывал тревогу, рассказала главная медсестра детской больницы в Нижнем Тагиле.

С помощью специального кода на упаковке, следователи выяснили, что препарат не должен был попасть в Свердловскую область.

У нас претензия была при оформлении документов. У нас появилась информация, что та фирма, которая этот препарат распространяет по всей России, не отправляла его нашей фирме-поставщику,рассказал начальник ЦМСЧ №31 ФМБА России Андрей Морозов.

В настоящий момент 12 коробок примерной стоимостью 70 тысяч рублей находятся под арестом. Следователи предполагают, что при хранении и транспортировке препаратов были нарушены температурный режим и сроки годности. По предварительной версии, лекарства были похищены в одной клинике, а затем через аукцион по более сниженной цене проданы другим больницам, информирует REN.TV.

Мы предполагаем, что это 158 статья УК РФ, рассказал начальник областного управления по надзору за исполнением законодательства прокуратуры Андрей Курьяков.

Видео Видео: ren.tv