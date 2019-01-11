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12 упаковок по 70 тысяч: ДГБ Нижнего Тагила получила партию нелегальных лекарств
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12 упаковок по 70 тысяч: ДГБ Нижнего Тагила получила партию нелегальных лекарств

Сегодня, 13:09ОбществоФото: скриншот с видеосюжета REN.TV
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