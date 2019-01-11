77 детей родились в Перинатальном центре Нижнего Тагила в первые дни 2019 года
Сегодня, 11:39ОбществоФото: pixabay.com
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Из 77 новорожденных тагильчан первой оказалась девочка.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из 77 новорожденных 39 – мальчики, 38 – девочки. В Перинатальном центре 1 января около 01.00 первой родилась представительница прекрасного пола.
В новогодние праздники в Демидовскую больницу поступили около 700 тагильчан с различными диагнозами, 255 из них были госпитализированы, пишет «Тагильский рабочий».
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