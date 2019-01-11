Более 2100 иностранных граждан выдворены из Свердловской области за 2018 год
За 2018 год судебные приставы выдворили из Свердловской области 54 ребенка и 2133 совершеннолетних из числа иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство Российской Федерации.
За 2018 год судебные приставы Свердловской области вернули на родину более 2100 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство Российской Федерации. Всего 54 ребенка и 2 133 взрослых иностранных граждан были выдворены из Свердловской области за пределы России.
Отмечается, что 1 749 иностранных граждан из числа возвращаемых на родину купили билеты на самолет за свой счет. Общая сумма приобретения билетов составила более 6,5 млн рублей. Остальные нелегальные мигранты вернулись к своим близким за счет федерального бюджета РФ.
Выдворенные иностранцы нарушили правила въезда в Российскую Федерацию или режим пребывания в стране. Возможность вернуться в Россию у них может появиться через пять лет.
Сообщается, что из числа выдворенных из Свердловской области в 2018 году иностранных граждан 12 нелегальных мигрантов трудились в Нижнем Тагиле в подпольном цеху розлива алкогольной продукции, пишет пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
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