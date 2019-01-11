Екатеринбургский цирк может быть передан в собственность Свердловской области

Свердловчане сами решили поддержать Марчевского и собрать подписи за передачу учреждения. Об этом сказал лидер депутатской группы в поддержку цирка Вячеслав Вегнер.

В том числе мне на руки продолжают поступать протоколы заседаний ветеранских организаций, прокомментировал депутат.

Если учреждение будет передано в собственность Свердловской области, то главой цирка станет Анатолий Марчевский.