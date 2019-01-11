Екатеринбургский цирк может быть передан в собственность Свердловской области
Сегодня, 19:23ОбществоФото: Официальный сайт Екатеринбургского Государственного Цирка
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17 депутатов ЗакСО собираются отправить в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Росгосцирка обращение с просьбой передачи екатеринбургского цирка в собственность региона. К письму будут приложены более тысячи подписей населения.
Сюжеты: Екатеринбург
Свердловчане сами решили поддержать Марчевского и собрать подписи за передачу учреждения. Об этом сказал лидер депутатской группы в поддержку цирка Вячеслав Вегнер.
В том числе мне на руки продолжают поступать протоколы заседаний ветеранских организаций, прокомментировал депутат.
Если учреждение будет передано в собственность Свердловской области, то главой цирка станет Анатолий Марчевский.
Депутаты ЗакСО настаивают на передаче заведения, так как после прихода представителей Росгосцирка средства на содержание учреждения выделялись из областной казны, информирует URA.RU.
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