Екатеринбуржец осужден на полтора года условно за организацию борделя

Мужчина предлагал знакомым девушкам оказывать интимные услуги за деньги. Он создал организованную группу по оказанию секс-услуг. Клиентам предлагалось заплатить от 2,5 до 5 тысяч рублей. Бордель располагался в сауне, где полицейские задержали двух девушек.

На сауну пожаловались жители соседних домов. Кроме организатора притона к административной ответственности привлекли администратора, которая получала процент от незаконной деятельности.

Мужчине, которого признали виновным в организации борделя, суд назначил наказание в виде полутора лет условно и два года испытательного срока.