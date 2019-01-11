Екатеринбуржец осужден на полтора года условно за организацию борделя
36-летний екатеринбуржец осужден на полтора года условно за организацию занятий проституцией. Бордель располагался в сауне.
Мужчина предлагал знакомым девушкам оказывать интимные услуги за деньги. Он создал организованную группу по оказанию секс-услуг. Клиентам предлагалось заплатить от 2,5 до 5 тысяч рублей. Бордель располагался в сауне, где полицейские задержали двух девушек.
На сауну пожаловались жители соседних домов. Кроме организатора притона к административной ответственности привлекли администратора, которая получала процент от незаконной деятельности.
Мужчине, которого признали виновным в организации борделя, суд назначил наказание в виде полутора лет условно и два года испытательного срока.
Как пишет «Уралинформбюро», на сауну продолжают поступать жалобы в антикоррупционный комитет, в связи с чем проверки там будут продолжены.
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