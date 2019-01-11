Естественная убыль населения Свердловской области в 2018 году выросла вдвое
В 2018 году за 11 месяцев естественная убыль населения Свердловской области составила 7063 человека, за аналогичный период 2017 года – 3 746 человек.
В 2018 году в Свердловской области в период с января по ноябрь родились 46 500 человек, а умерли – 53 562 человека. Таким образом, естественная убыль населения составила 7 062 человека. В сравнении с 2017 годом, данный показатель увеличился почти вдвое. В 2017 году он равнялся 3 746 человек.
Среди распространенных причин смертности первое место занимают болезни системы кровообращения – 26 106 человек, далее смерти от новообразований – 8 917 смертей, на третьем месте смерть от внешних причин – 4 867 погибших. От болезней органов пищеварения умерли 3 022 человека.
Также в 2018 году снизилось количество зарегистрированных браков. За 11 месяцев 2017 года их было 30 361, а в 2018 году – 26 323, информирует «Областная газета».
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