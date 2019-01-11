Естественная убыль населения Свердловской области в 2018 году выросла вдвое

В 2018 году в Свердловской области в период с января по ноябрь родились 46 500 человек, а умерли – 53 562 человека. Таким образом, естественная убыль населения составила 7 062 человека. В сравнении с 2017 годом, данный показатель увеличился почти вдвое. В 2017 году он равнялся 3 746 человек.