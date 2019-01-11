Главная ёлка Нижнего Тагила лидирует в голосовании за лучшую моноёлку России

Главная ёлка Нижнего Тагила продолжает борьбу за звание лучшей моноёлки. Конкурсная комиссия выбрала 9 фотографий. Прием заявок на участие в конкурсе закончен. Проголосовать можно до следующею недели.

В настоящий момент Нижний Тагил лидирует с показателем более 30% голосов. На втором месте ёлка Сарапула с 29,85% голосов, замыкает тройку претендентов на победу Кувшиново с 15,3%.