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Главная ёлка Нижнего Тагила лидирует в голосовании за лучшую моноёлку России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главная ёлка Нижнего Тагила лидирует в голосовании за лучшую моноёлку России

Сегодня, 20:24ОбществоФото: Диалог 319
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