Главная ёлка Нижнего Тагила лидирует в голосовании за лучшую моноёлку России
Сегодня, 20:24ОбществоФото: Диалог 319
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Главная ёлка нижнего Тагила лидирует в голосовании за самую лучшую ёлку среди моногородов страны.
Сюжеты: Нижний Тагил
Главная ёлка Нижнего Тагила продолжает борьбу за звание лучшей моноёлки. Конкурсная комиссия выбрала 9 фотографий. Прием заявок на участие в конкурсе закончен. Проголосовать можно до следующею недели.
В настоящий момент Нижний Тагил лидирует с показателем более 30% голосов. На втором месте ёлка Сарапула с 29,85% голосов, замыкает тройку претендентов на победу Кувшиново с 15,3%.
Жители Нижнего Тагила могут принять участие в выборе главной моноёлки и отдать голос за свой город.
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