Количество ссор в свердловских семьях увеличилось в 10 раз в новогодние праздники
Сегодня, 17:36ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В новогодние каникулы Жители Свердловской области в 10 раз чаще обращались к специалистам «горячей линии» для решения скандалов в семье.
Конфликты и разногласия в семьях связаны с длительным пребыванием вместе во время празднования Нового года. Такой вывод сделал главный психотерапевт региона Михаил Перцель. По словам врача, в будние дни звонки поступают единожды, в праздники же их количество увеличивается в 10 раз.
Причиной ссор среди свердловчан стали проблемы с деньгами, отсутствие взаимного понимания, вредные привычки, разногласия в воспитании детей, информируют «Аргументы и факты».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей