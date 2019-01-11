Минкомсвязи РФ уточнило позицию по законопроекту о запрете оскорбления властей
Сегодня, 21:53ОбществоФото: pixabay.com
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Минцифрового развития и СМИ направило отрицательное заключение на проект закона об оскорблении представителей власти в интернете.
Наказание за правонарушение будет предусматривать штраф или административный арест до 15 суток. 12 декабря 2018 года в Госдуму РФ был внесен законопроект об отрицательных высказываниях в интернете в сторону представителей власти.
К ответственности, по тексту документа, должны привлекаться лица, высказывающие в неприличной форме пренебрежение к обществу, стране, госсимволам РФ, Конституции России и представителям власти.
Представителям Минкомсвязи не понравилась возможность иной трактовки закона. С самой концепцией «можно работать», об этом сказал замглавы минкомсвязи Алексей Волин.
Заключение о разработанных нормах минкомсвязи направило в начале января, сообщает информагентство RNS.
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