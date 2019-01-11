Минкомсвязи РФ уточнило позицию по законопроекту о запрете оскорбления властей

Наказание за правонарушение будет предусматривать штраф или административный арест до 15 суток. 12 декабря 2018 года в Госдуму РФ был внесен законопроект об отрицательных высказываниях в интернете в сторону представителей власти.

К ответственности, по тексту документа, должны привлекаться лица, высказывающие в неприличной форме пренебрежение к обществу, стране, госсимволам РФ, Конституции России и представителям власти.

Представителям Минкомсвязи не понравилась возможность иной трактовки закона. С самой концепцией «можно работать», об этом сказал замглавы минкомсвязи Алексей Волин.