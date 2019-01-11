Новое СМИ создано мэрией Екатеринбурга для печати нормативно-правовых актов
Сегодня, 18:06ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В уральской столице появится новое издание под названием «Екатеринбургский вестник». СМИ создано для печати правовых актов властей, а также для информирования населения.
Сюжеты: Екатеринбург
Новое издание появится в Екатеринбурге. Документ о создании «Екатеринбургского вестника» подписал глава уральской столицы Александр Высокинский.
Для публикации нормативно-правовых актов у администрации уральской столицы должно быть свое издание. Донесение информации до населения – необходимое условие для функционирования горадминистрации. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Анатолий Карманов. По словам секретаря, без публикации документы не могут обрести юрсилу, информирует «Областная газета».
Напомним, что ранее главред издания «Вечерний Екатеринбург» Лев Кощеев заявил о прекращении контракта с мэрией Екатеринбурга.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
мэр ЕкатеринбургаГазетнаяАлександр Высокинский«Областная газета»администрация екатеринбургапечатные изданияЕкатеринбург
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей