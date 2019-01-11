Новый концертный рояль появился в Нижнетагильской филармонии
Сегодня, 15:22ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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В Нижнетагильскую филармонию привезли новый концертный рояль немецкой фирмы «C. BECHSTEIN», 8 февраля состоится концерт с его участием.
Сюжеты: Нижний Тагил
Новый инструмент неприхотливый и хорошо подходит для климата Урала. Об этом рассказал директор Нижнетагильской филармонии Сергей Цветков.
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Благодаря новому роялю появилась возможность приглашать в Нижний Тагил с концертами исполнителей мирового уровня.
Уже 8 февраля пройдет концерт с участием нового инструмента. Играть на нем будут юные музыканты, и признанные мастера.
Подарок филармонии сделал Михаил Аршанский, который является почетным гражданином Нижнего Тагила.
Известно, что в феврале Нижний Тагил посетит народный артист России, музыкант мирового уровня, известный джазовый пианист Даниил Крамер, сообщает официальный сайт города Нижний Тагил.
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