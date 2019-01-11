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Новый концертный рояль появился в Нижнетагильской филармонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый концертный рояль появился в Нижнетагильской филармонии

Сегодня, 15:22ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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