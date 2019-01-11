Пропавшая в Екатеринбурге девочка-подросток найдена живой

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В Екатеринбурге полицейские нашли 14-летнюю девочку, которая пропала 8 января.
Сюжеты: Екатеринбург
Девочку-подростка нашли в одном из магазинов города. 8 января она ушла гулять и не вернулась домой. Как сообщили правоохранители, противоправных действий против девочки не было совершено, также известно, что она находилась в трезвом состоянии.
Пояснить, где она находилась, юная екатеринбурженка отказалась, пишет РИА «Новый День».
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