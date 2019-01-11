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Новый 2019 год
Пьяный житель Новой Ляли ударил сотрудника дорожной полиции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный житель Новой Ляли ударил сотрудника дорожной полиции

Сегодня, 08:00ОбществоФото: екатеринбург.рф
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