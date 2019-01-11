Пьяный житель Новой Ляли ударил сотрудника дорожной полиции

Внимание сотрудников ДПС привлекла машина, которая ехала по одной из дорог Новой Ляли задним ходом. Правоохранители потребовали водителя остановиться и предъявить документы, но у мужчины их не оказалось. К тому же, у задержанного были признаки алкогольного опьянения, потому полицейские потребовали его пройти в патрульный автомобиль. На это требование водитель тоже ответил отказом и даже попытался препятствовать полиции исполнять из обязанности и ударил одного из сотрудников кулаком в лицо.