Пьяный житель Новой Ляли ударил сотрудника дорожной полиции
Житель Новой Ляли признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие доказало, что находясь в состоянии опьянения, мужчина ударил сотрудника дорожной полиции кулаком по лицу.
Внимание сотрудников ДПС привлекла машина, которая ехала по одной из дорог Новой Ляли задним ходом. Правоохранители потребовали водителя остановиться и предъявить документы, но у мужчины их не оказалось. К тому же, у задержанного были признаки алкогольного опьянения, потому полицейские потребовали его пройти в патрульный автомобиль. На это требование водитель тоже ответил отказом и даже попытался препятствовать полиции исполнять из обязанности и ударил одного из сотрудников кулаком в лицо.
После того как дебошира доставили в отделение и составили протокол, материалы отправились в Верхотурский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области, который возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ и направил дело в суд.
10 января жителя Новой Ляли признали полностью виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей. Также обвиняемый должен компенсировать моральный и материальный вред, нанесённый сотруднику полиции на сумму в 12,5 тыс. рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
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