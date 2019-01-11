Отели, спа и тюбинги: кластер «Гора Белая» презентовал проект курорта в Нижнем Тагиле
Туристический кластер «Гора Белая» представил презентацию проекта будущего горнолыжного курорта, который будет создан в Нижнем Тагиле.
В видеоролике отражены запланированные работы, которые пройдут на горе Белой.
На западном склоне пройдет реконструкция. Там будут расположены трасса для тюбинга и детская зона, модернизированные подъемники, гостиницы эконом-класса с номерами с 5-местным размещением и развлекательными клубами, пешеходная зона, трехзвездочные и пятизвездочные отели, семейные отели, спа-центры, таунхаусы, рестораны и начало пешеходного маршрута. Там же расположатся прогулочная зона, территории для катания на снегоходах и лошадях.
На южном склоне горы обустроят новые снежные трассы и подъемник. На вершине восточного склона будет находиться ресторан. Кроме того, там будут спа, пятизвездочные номера, горнолыжная зона, курортный центр, шале на одну семью.
Видео проекта размещено на официальной старице Туристического кластера «Гора Белая» в соцсети. Планируется, что весь проект будет реализован к 2028 году.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости