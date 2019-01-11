Отели, спа и тюбинги: кластер «Гора Белая» презентовал проект курорта в Нижнем Тагиле

В видеоролике отражены запланированные работы, которые пройдут на горе Белой.

На западном склоне пройдет реконструкция. Там будут расположены трасса для тюбинга и детская зона, модернизированные подъемники, гостиницы эконом-класса с номерами с 5-местным размещением и развлекательными клубами, пешеходная зона, трехзвездочные и пятизвездочные отели, семейные отели, спа-центры, таунхаусы, рестораны и начало пешеходного маршрута. Там же расположатся прогулочная зона, территории для катания на снегоходах и лошадях.

На южном склоне горы обустроят новые снежные трассы и подъемник. На вершине восточного склона будет находиться ресторан. Кроме того, там будут спа, пятизвездочные номера, горнолыжная зона, курортный центр, шале на одну семью.

Видео Видео: Официальная старица Туристического кластера «Гора Белая»/vk.com/gorabelayaru