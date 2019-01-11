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Отели, спа и тюбинги: кластер «Гора Белая» презентовал проект курорта в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отели, спа и тюбинги: кластер «Гора Белая» презентовал проект курорта в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:33ОбществоФото: Скриншот с видео из группы «Туристический кластер «Гора Белая»/vk.com/gorabelayaru
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