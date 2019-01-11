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Упал сам: сотрудник «УБТ-Сервиса» в Тагиле «не имеет претензий» после конфликта с ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Упал сам: сотрудник «УБТ-Сервиса» в Тагиле «не имеет претензий» после конфликта с ДТП

Сегодня, 16:35ОбществоЮлия СувороваФото: ОД «Тагил без ям»
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