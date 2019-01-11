Упал сам: сотрудник «УБТ-Сервиса» в Тагиле «не имеет претензий» после конфликта с ДТП

В Нижнем Тагиле в утреннее время 9 января на ул. Свердлова произошло ДТП с участием автомобиля «Тойота». Водитель не справился с управлением и въехал в опору освещения. Вероятно, виновным в аварии мужчина посчитал работника снегоуборочника «УБТ-Сервиса», который стоял на перекрестке, и напал на дорожника с кулаками.

Между водителем иномарки и работником снегоуборочной техники произошел конфликт, после которого водитель техники написал заявление в полицию. Собеседники редакции рассказали, что у мужчины было разбито лицо, ему потребовалась медпомощь, которую ему оказали в городском травмпункте.

В ГИБДД редакции подтвердили, что факт выезда на ДТП зафиксирован, однако снегоуборочная техника в аварии не участвовала.

Зафиксирован факт ДТП наезда на препятствие автомобиля марки «Тойота»,сказали редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.

Также факт аварии подтвердили в «УБТ-Сервисе».

Да, инцидент такой произошел, более ничего не могу пояснить, так как заведено уголовное дело,сообщил редакции Гаджи Абдулов – директор «УБТ-Сервиса».

Однако позже, как выяснилось, потерпевшая сторона сообщила, что «претензий не имеет» и травма получена вне конфликта.