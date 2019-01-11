Утилизация новогодних ёлок началась в Свердловской области
Сегодня, 19:49ОбществоФото: «Областная Газета»
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Свердловские операторы приступили к вывозу новогодних елок из городов.
Жители Свердловской области выносят новогодние деревья из своих квартир после завершения праздников. Деревья относятся к крупногабаритным отходам, поэтому, чтобы не испортить оборудование, операторы просят оставлять ёлки в специально выделенных на контейнерных площадках отсеках.
Нельзя оставлять ёлки под окнами домов, во дворах, а также заталкивать их в контейнеры, сообщает «Областная газета».
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