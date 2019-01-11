Утилизация новогодних ёлок началась в Свердловской области

Жители Свердловской области выносят новогодние деревья из своих квартир после завершения праздников. Деревья относятся к крупногабаритным отходам, поэтому, чтобы не испортить оборудование, операторы просят оставлять ёлки в специально выделенных на контейнерных площадках отсеках.