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Утилизация новогодних ёлок началась в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Утилизация новогодних ёлок началась в Свердловской области

Сегодня, 19:49ОбществоФото: «Областная Газета»
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