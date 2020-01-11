Полиция Нижнего Тагила предупреждает жителей о мошенничествах с банковскими картами
Сегодня, 13:20ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле полицейские проводят с жителями города профилактические беседы в связи с участившимися случаями мошенничества с банковскими картами, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Накануне сотрудники ОП № 20 провели провели разъяснительную работу с жителями ГГМ. Полицейские рассказали гражданам — как обезопасить себя и не стать жертвой злоумышленников. В памятках, которые правоохранители вручили тагильчанам, подробно описаны мошеннические схемы и рекомендации, какие действия предпринять.
Также полицейские посоветовали проявлять внимание к пожилым людям, живущим рядом. Пенсионеров просили не впускать в дом незнакомых людей и в любой непонятной ситуации связываться с родственниками.
Напомним, в недавнем времени жертвами мошенников стали две тагильчанки. Одна из них после звонка от якобы сотрудника банка лишилась 50 тысяч рублей. Другую на 13 тысяч рублей обманули через соцсеть.
Две тагильчанки перевели мошенникам деньги с банковских карт
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