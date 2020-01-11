Полиция Нижнего Тагила предупреждает жителей о мошенничествах с банковскими картами

Накануне сотрудники ОП № 20 провели провели разъяснительную работу с жителями ГГМ. Полицейские рассказали гражданам — как обезопасить себя и не стать жертвой злоумышленников. В памятках, которые правоохранители вручили тагильчанам, подробно описаны мошеннические схемы и рекомендации, какие действия предпринять.

Также полицейские посоветовали проявлять внимание к пожилым людям, живущим рядом. Пенсионеров просили не впускать в дом незнакомых людей и в любой непонятной ситуации связываться с родственниками.

Напомним, в недавнем времени жертвами мошенников стали две тагильчанки. Одна из них после звонка от якобы сотрудника банка лишилась 50 тысяч рублей. Другую на 13 тысяч рублей обманули через соцсеть.