Служба занятости в Нижнем Тагиле проведет ярмарку вакансий
Сегодня, 12:02ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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15 января в 9.00 в Нижнетагильском центре занятости на улице Газетной, 45а пройдет ярмарка вакансий, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Гости мероприятия смогут встретится с представителями кадровых служб предприятий, узнать о имеющихся вакансиях, проконсультироваться со специалистами из МСЭК и Пенсионного фонда. Кроме того, на ярмарке пройдет знакомство с возможностями информационных порталов службы занятости — сайтами «Работа в России» и Департамента по труду и занятости населения Свердловской области.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по адресу: улица Газетная, 45а, кабинет 102 или по телефону (3435) 25-35-82.
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