Служба занятости в Нижнем Тагиле проведет ярмарку вакансий

Гости мероприятия смогут встретится с представителями кадровых служб предприятий, узнать о имеющихся вакансиях, проконсультироваться со специалистами из МСЭК и Пенсионного фонда. Кроме того, на ярмарке пройдет знакомство с возможностями информационных порталов службы занятости — сайтами «Работа в России» и Департамента по труду и занятости населения Свердловской области.